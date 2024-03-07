財政貨幣政策聯動 確保政策效用最大化

中評社北京3月7日電／開局關乎全局。財政政策與貨幣政策是宏觀調控的兩大支柱，事關國民經濟平穩運行。



3月5日，國務院總理李強在政府工作報告中指出，“強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。”這與去年年底召開的中央經濟工作會議精神是一脈相承的。



今年的政府工作報告指出，“積極的財政政策要適度加力、提質增效”“穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效”。眾所周知，財政政策和貨幣政策都屬於宏觀經濟政策，終極目標是一致的，都是為了實現經濟穩增長、物價穩定、充分就業和國際收支平衡。兩者衹有協同發力、相互配合，才能使政策效用最大化。



財政政策方面，切實將財政資金用在刀刃上，有力促進經濟總體回升向好。從“適度加力”可以看出，財政政策將根據實際情況適當加碼，繼續發力；從“提質增效”可以看出，更加注重政策的質量和可持續性，更強調效果。



具體來看，今年將繼續保持適當支出強度，提高財政資金效益，合理安排政府投資規模，加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層“三保”底線。稅費方面，要注重政策的延續性，深挖政策潛能，優化稅制結構，提高政策的精準性、針對性和有效性。同時，要提升財政管理質效，大力推進財政管理的科學化、標準化、規範化、法治化，嚴格執行財經紀律。財政部也明確了今年的工作目標：將重點做好著力支持加快現代化產業體系建設、著力擴大國內需求、著力持續深入實施科教興國戰略、著力支持保障和改善民生、著力支持推動鄉村全面振興、著力推進城鄉區域發展、著力支持加強生態文明建設等七方面工作。



貨幣政策方面，我國始終堅持“以我為主”，不搞大水漫灌。從“靈活適度、精準有效”可以看出，貨幣政策的鬆緊要適度，通過精打細算合理配置資源，來實現效果最大化，對政策效率的要求也更高。正如中國人民銀行行長潘功勝所說，當前，我國貨幣政策仍然有足夠的空間，我們將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。



具體來看，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，把握好新增信貸的均衡投放，增強信貸增長的穩定性，不斷優化信貸結構，提升金融服務實體經濟能力。同時，兼顧內外均衡，繼續深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。注重提升效能，聚焦“五篇大文章”，發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能。



方向已經明確，任務貴在落實。當然，財政政策和貨幣政策要注重靈活性、相互匹配、同頻共振、緊密協調，避免出現政策不同步的真空期。惟其如此，我們的財政政策與貨幣政策才能更好地為今年經濟增長按下“快進鍵”，經濟才能“穩中有進”。



來源：證券日報 作者：蘇詩鈺

