统筹兼顾方能行稳致远

中評社北京3月7日電／今年全国两会上，“稳中求进、以进促稳、先立后破”成为热词。代表委员纷纷谈认识、说体会、话行动，对落实相关要求、做好经济工作信心满满。



中央经济工作会议強调，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。政府工作报告就此作出了具体部署。



吃下定心丸，提振精气神。习近平总书记強调，中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势，经济发展具备強劲的內生动力、韧性、潛力。得天独厚的各项优势，为我们做好经济工作提供了坚实基础。要提高站位、提振信心，鼓起干事创业的精气神，认识到中国经济长期向好的基本面没有变也不会变，不断夯实基础、取得佳绩，以奋发有为的精神风貌抢占竞争制高点、塑造发展新优势。



讲好两点论，避免单打一。思想是行动的指南，把握好“稳”与“进”、“立”与“破”的辩证关系，是重点更是难点。要抓好统筹兼顾，既看到主要矛盾，又看到次要矛盾，既看到矛盾的主要方面，又看到矛盾的次要方面，还要看到矛盾在一定条件下的转化。坚持“十个指头弹钢琴”，突出重点、把握关键，不能顾此失彼，更不能舍此就彼。必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，“稳”与“进”並举，“立”与“破”结合，在固根基、扬优势、补短板、強弱项等方面持续下功夫，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。



当好行动派，成为实干家。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，也是新时代的硬道理。如何更好坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，是一个理论问题，更是一个实践问题。既要进一步统一思想、统一意志、统一行动，又要立足实践和实际，致广大而尽精微，真研究问题、研究真问题。近年来，各地持之以恒抓落实、敢于担当勇攻坚，以強烈的使命担当抓住“硬道理”、形成“硬实力”，取得了可喜成绩。



总之，要坚持稳中求进工作总基调，贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，落实好中央決策和部署，知重负重、迎难而上，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。



来源：经济日报 作者：杨开新



