營造一流法治化營商環境

中評社北京3月7日電／3月5日，國務院總理李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，推進重點領域和關鍵環節改革攻堅，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。



對企業等經營主體而言，好的營商環境就像陽光、水和空氣，須臾不可缺少。優化營商環境，就是要為企業等經營主體的正常生產經營活動，提供更加便利的條件和服務。而衹有以市場化、法治化、國際化為准繩，才能更好吸引和集聚海內外企業，充分激發企業內生動力和內在潛力。



近年來，我國在優化營商環境方面作了大量努力。特別是去年以來，通過出台建設全國統一大市場總體工作方案，分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，加強違規收費整治，深化財稅金融等領域改革，完善吸引外資政策等一系列有力舉措，推動我國營商環境持續改善，讓企業家更加安心經營、放心投資、專心創業。



從政府工作報告來看，今年優化營商環境的力度將進一步加大。比如不僅將在深化全國統一大市場建設等方面採取有力措施，堅決維護公平競爭的市場秩序，而且要著力解決民營企業在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面面臨的問題。此外，還將提高民營企業貸款占比、擴大發債融資規模，健全防範化解拖欠賬款長效機制等，並促進中小企業專精特新發展。可以說，這些舉措緊貼企業的現實需求，無疑將更好地服務支撐企業發展。



優化營商環境是一項長期性系統工程，也是一個動態的過程。期待在國家的統一部署下，各地能夠以更高標準、更大力度、更實舉措，持續為各類所有制企業營造有效市場和有為政府更好結合的法治環境，創造公平競爭、競相發展的一流營商環境，以更優營商環境助力更高質量發展。



來源：法治日報 作者：林楠特

