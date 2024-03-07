發揮深圳天使投資優勢培育新質生產力

中評社北京3月7日電／在全球化的背景下，天使投資作為推動科技創新和初創企業發展的重要動力，已經成為經濟增長的引擎之一。作為改革開放的窗口和科技創新的前沿，深圳已經在天使投資領域取得了顯著成就。深圳的成功不僅體現在其能夠吸引和培育眾多優秀的科創企業，還在於深圳完善的金融業態和國內領先的股權投資市場，為科創企業的發展提供了有力的金融支撐。



在深圳全力打造國際風投創投中心，促進創業投資與科技創新深度融合背景下，深圳創投行業緊抓“雙區”建設及“雙改”示範的重大發展機遇，保持穩中有進的發展趨勢，整體運營趨於穩健，服務實體經濟實現量質雙升，行業良好生態正在逐步形成。



深圳創投基金扶持科創企業效果顯著



股權創投行業頭部化趨勢明顯。從目前趨勢看，深圳股權創投行業發展趨勢從“規模擴張”向“結構優化”轉變，“有進有出、優勝劣汰”的良性循環機制正在形成。截至2022年末，深圳共有68家私募股權、創投基金管理人管理規模超50億元，基金產品1017只，同比分別增長4.6%、20.1%；管理規模合計8888.5億元，占深圳私募股權創投行業整體規模的58.8%，較2020年末提升1.7個百分點。與此同時，管理規模低於5000萬元的創投基金則近1000家，管理規模合計僅為124.4億元。



所有制類型及資金背景逐步多樣化。深圳私募股權、創投基金管理人以民營為主，但國有背景占比有所提升。民營背景管理人管理規模7826億元，同比增加3.6%，國有背景管理人管理規模3557億元，同比增加9.7%。所有制類型也反映在深圳創投行業的資本背景方面，其中，政府出資、保險資金規模分別達324.7億元、877.0億元，同比分別增長6.6%、3.3%。與此同時，深圳居民投資者參與度提升且投資金額穩步提升，2022年創投基金募資來源中居民投資者出資規模2428.5億元，同比增長7.8%；人均出資規模從2020年的360.7萬元穩步提升至2022年的423.5萬元。



扶持新質生產力效果顯著。深圳創投基金充分發揮立足深圳、服務中小創的優勢，累計投向中小企業9297家、3884.5億元，累計投向高新技術企業3656億元，陸續孵化培育出聯影醫療、華大九天、納芯微、奧比中光、雲從科技等優質企業。



據不完全統計，深圳“20+8”產業集群的在投項目有4547個，在投本金1061億元，投資輪次5723次。其中，在投項目數量排名前五的行業為信息技術服務、電子設備、半導體、機械製造及醫療器械，在投項目數為1114個、706個、570個、406個及352個，合計占比超50%，“資本引擎”驅動深圳經濟高質量發展效果凸顯。



母基金發展有序



母基金作為股權投資行業的“源頭活水”，正逐漸成為中小企業和創新型企業發展的重要推動力量。在市場化母基金方面，深圳共有117只母基金，目標募集規模2654億元，實際募集規模586.5億元，募集完成率達22.1%。從機構類型看，已登記為私募基金管理人的母基金管理機構達55家；從資金來源看，以中資為主、中外合資為輔，分別占母基金整體募集資金規模的99.6%、0.4%。



在政府引導基金方面，深圳市引導基金已與90家私募基金管理人進行合作，共參股子基金145只，子基金總規模約4700億元，投資項目數量超3000個，子基金已投企業上市270家、獨角獸企業194家、國家級專精特新企業189家。在“2023深圳未來行業領袖企業50強”榜單中，深圳天使母基金已投企業占比34%。



退出途徑逐步擴展。雖然面臨外部承壓、內部求變的挑戰，深圳股權創投行業退出情況仍然保持在較好水平。從退出規模來看，截至2022年末，深圳創投基金累計退出項目數量9235個、退出本金2630.6億元、實際退出金額4182.2億元，同比分別增長11.5%、7.8%、10.2%。其中，2022年退出項目數量953個、退出本金315.7億元、實際退出金額399.2億元。深圳創投基金通過境內上市累計退出項目數量834個、退出本金404.9億元、實際退出金額1405.4億元，同比分別增長16.3%、23.1%、18.6%，其中2022年通過境內上市退出項目數量117個、退出本金76.1億元、實際退出金額220.8億元。



而從發展趨勢上看，深圳創投基金退出項目行業也逐步拓展。2022年，深圳創投基金退出項目數量排名前兩位的行業分別為IT及信息化、醫療健康，退出項目分別達173個、138個，同比分別增長174.6%、55.1%，上述行業退出項目數量占比從2018年的28.7%穩步提升至2022年的48.9%。以人工智能及VR/AR等為代表的前沿科技行業蓬勃發展，近五年退出項目達65個，平均年化增速達76.3%。

