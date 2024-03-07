也門胡塞武裝重創貨船　至少2名船員死亡

中評社香港3月7日電／也門政府海岸警衛隊的消息人士6日對新華社記者說，也門胡塞武裝當天用導彈襲擊了一艘在亞丁灣行駛的貨船，造成至少2名船員死亡。



該名不願透露姓名的消息人士說，這艘“懸掛巴巴多斯國旗、由美國公司所有”的散貨船名為“真正信心”號，6日中午遭到胡塞武裝導彈襲擊。襲擊造成船身嚴重受損，至少2名船員死亡、3名船員受傷，還有3人下落不明。貨船上共有20名船員和3名武裝警衛。貨船遭襲起火後，幸存船員被迫使用救生艇撤離。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞6日晚發表聲明說，該組織當天向“真正信心”號貨船發射了數枚導彈。導彈準確擊中目標，並造成船只起火。



英國駐也門大使館通過社交媒體確認了這次襲擊，稱至少2名船員死亡。多家美國媒體援引匿名美國官員消息報導，這次襲擊造成2名船員死亡、6人受傷，幸存人員被迫棄船逃生。包括美國軍艦在內的多國船只正在事發現場評估情況並協助救援。



英國海上貿易行動辦公室當天也報告說，“真正信心”號貨船遭襲受損，船員已被迫棄船。目前“真正信心”號處於無人控制狀態。



這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來首次造成人員死亡。2月18日，胡塞武裝曾用導彈攻擊英國貨船“魯比馬爾”號，導致船只嚴重受損並最終在3月1日沉沒於紅海，船上人員並未受傷，被安全撤離。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝多次使用無人機和導彈襲擊紅海水域相關目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲。