陸船案未結！郭正亮：4海巡員恐變陸通緝犯

郭正亮。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北3月7日電／金門海域2月14日一艘陸籍漁船，因為越過金門的禁止水域，台灣海巡船前往攔檢，造成4人落水，2死意外。事發後陸方代表和台“海巡署”官員不斷進行協商談判無果，死者家屬要求領回遺體及被扣押船隻，“海巡署”無法接受。對此，前“立委”郭正亮昨天在評論節目中表示，“遺體運過去大陸之後他們一定會驗，到時候一定會引發一波軒然大波”。而比較倒霉的就是4位海巡執法人員，很有可能會變成大陸永遠的通緝犯。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在網路節目《綠也掀桌》中表示，遺體還在台灣，我們這邊不能解剖，因為要家屬同意，那要怎麼結案？”



郭正亮進一步推論，“假設我們這邊迫於死者家屬要辦後事的壓力，要還遺體給他們，我們這邊的檢察單位可能就會說，那就趕快結案，憑觀察法結案，沒有驗屍，因為你不能驗，遺體要運回，也不能火化，因為對方沒有同意”。



郭正亮研判，遺體運過去之後，大陸他們一定會驗，結果得出不同說法，那怎麼辦？



郭正亮認為，一定會有不同說法，那時候就變成，那邊的法院說他們驗出什麼，那有不同的認定，我們這邊已經結案了，到時候一定會引發一波軒然大波。最後，郭正亮提到，比較倒霉的就是這4位海巡執法人員，很有可能這4個執法人員就變成大陸永遠的通緝犯。