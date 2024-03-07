泉州市長怒嗆陸船案　邱太三：沒什麼好回應

陸委會主委邱太三受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件風波未平，大陸福建泉州市長蔡戰勝昨天受訪表示“對台灣的做法极其憤慨”。陸委會主委邱太三7日表示，他沒有什麼好回應的。媒體追問，依舊堅持不是“撞船”事件嗎？邱說，我們是法治“國家”，任何機關都無法取代檢察官認定。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸進行10多天的閉門談判，仍未果。陸方協商代表在5日離開金門返陸，並表達不滿台灣方面沒人願意承擔，連一句最簡單的道歉都沒有，更說“相關後果由民進黨當局負責”。



“立法院”內政委員會7日邀請陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維列席報告業務概況，並備質詢。



邱太三會前接受媒體訪問，也被問及有關旅行社組團赴陸觀光“禁團令”解禁條件，他表示，“交通部”會給社會各界答案，這是由“交通部”決定的，這個時候我們會有什麼意見？邱太三旋即以法學教授說，陸客來台涉及兩岸人民關係條例，但台灣團客去大陸是“交通部”職掌，不能越俎代庖去講，但只要涉及兩岸政策的統籌協調，才會有相關單位再來做最後確認。



邱太三強調，在“交通部”還沒有提出來前，陸委會沒有辦法去表示什麼意見，這是“交通部”的職掌。