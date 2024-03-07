金正恩昨日視察軍方作戰訓練基地

中評社香港3月7日電／朝鮮中央通訊社報導，朝鮮領導人金正恩昨日視察人民軍西部地區重要作戰訓練基地，參觀訓練設施並指導了各部隊的實兵訓練。



據香港電台援引報導，金正恩對軍人的訓練情況表示極大滿意，又表示朝鮮軍隊要以壓倒性力量牽制敵人的威脅，有事時正確執行所肩負的重要任務，就要在做好戰爭準備方面不斷加大實戰訓練，快速提升戰鬥能力。金正恩還強調，全軍各級要適應當前形勢的要求，大力開創戰備強化的新全盛期。