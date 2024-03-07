台北故宮南院展仿製品？蕭宗煌：教育推廣

台北故宮院長蕭宗煌受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”黃健豪昨天抨擊，台北故宮打算5月分在南院展出“曾侯乙編鐘”複製品，不僅降低故宮地位，也有損世界級博物館的形象。台北故宮院長蕭宗煌今天受訪時對此表示，這是教育推廣活動，提供民眾有關青銅器樂器的示範，並非文物展覽，但因外界關注，會再找專家學者研議適不適當。



曾侯乙是戰國早期的王室後裔，編鐘為其墓藏文物，1978年被挖掘出土，鐘架呈L型，掛有青銅鐘65件，樂律精準，被稱為東方樂器之王，出土後在湖北省博物館展示至今，被列為大陸一級文物，禁止出境展覽。它是距今2400年戰國時期的中國音樂史成就，也是重要的青銅器文明。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請故宮院長蕭宗煌進行業務報告並備質詢，蕭在會前受訪時，對於“曾侯乙編鐘”複製品一事做出澄清。



蕭宗煌說，目前預定展示的地點是在故宮南院二樓的大廳角落，不會影響到觀眾的動線，且該處腹地比較大，適合做展演示範。他強調，故宮文物一直都有明白標示，因為依博物館慣例、倫理，如果是教育展示品的話都會標示。



至於故宮今年希望達到的參觀人次，去年他就任時曾說希望去年故宮參觀人次可以回到百萬，最終為155萬人次，今年目標是250萬，加上南院100萬，總共350萬人次。