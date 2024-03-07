台軍10天爆4自殺案　邱國正：強化心理輔導

台“國防部長”邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）台軍方一再傳出自戕案件，外界質疑部隊是否要加強心理輔導？台“國防部長”邱國正7日受訪表示，心輔工作一直在做，但是不只三道防線，政戰同仁辛苦工作，有基本任務，強化方法要確實做到，不能只是舉辦檢討會、講習就好。至於任務是不是太重，要看身心，看有沒有違反規定，憲兵站兩歇六，目前“總統府”憲兵自戕案是這樣，沒有違規，但會持續調查。檢調已經介入，現在沒有答案，不能說是個人或是債務等問題，但很遺憾。



繼負責戍守“總統府”安全的憲兵211營在3月1日爆發舉槍自盡身亡後，有媒體報導6日又發生陸軍兵工整備發展中心一名潘姓士官在營外輕生身亡，這也是從2月26日以來發生第四起軍人輕生身亡事件。



邱國正說，軍中自戕案增加，不會先看跟部隊有關、無關。第一時間會要衡量身心狀況、債務問題、感情因素、工作壓力等有無違背規定。如果沒有違背規定，很多人執行同樣的工作，有些人抗壓比較弱，絕不會去怪他。遺憾發生是家庭悲劇，造成傷害軍方會強化方法。至於任務是不是太重，要看身心，看有沒有違反規定。憲兵站兩歇六，規定是這樣，之前“總統府”憲兵自戕案件沒有違規，軍方會持續注意。目前還在調查，檢調介入目前沒有答案，不能說是個人或債務等問題，但都很遺憾。



憲兵3天3夜沒有睡覺？邱國正說，是不是真的，還在查。據瞭解是運作正常，執勤前幾分鐘還和同仁打招呼，沒有發覺意外徵候，軍方會調查清楚。



另外，金廈海域衝突造成兩岸、台海氣氛緊張。空軍表示，為強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，針對各型飛機執行“跨子夜”實戰化飛行訓練，戰備壓力會不會過大？

