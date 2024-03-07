王美花專案報告　稱電價調漲主因是俄烏戰爭

台經長王美花就“電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施”進行報告。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月7日電（記者 俞敦平）台“經濟部長”王美花7日上午應“立法院”經濟委員會邀請率台電董事長就“電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施”進行報告，她在報告中分析了電價調漲的合理性和必要性，以及政府和台電所採取的配套措施。她認為電價需要調漲，主因是俄烏戰爭導致國際燃料價格的暴漲，對台電的營運造成了巨大的壓力。台電為了維持穩定供電的使命，不得不面臨電價調漲的問題。



首先針對電價調漲的合理性和必要性，王美花指出，台電的電價調漲是因為國際燃料價格的飆漲，導致台電的燃料成本大幅增加，而電價卻沒有足額調整，造成台電的巨額虧損。電價調漲的目的是反映成本，減輕台電的財務壓力，並與國際電價水準接軌。政府也提供了補助和增資來支持台電的財務，但仍需持續調整電價，使台電達到損益兩平的目標。



接著她報告了過往電價調漲的配套措施，她指出“經濟部”過去電價調漲的配套措施主要有三個方面：照顧民生、穩定物價和兼顧產業。為了照顧民生，政府和台電只對高用電的民生用戶調漲電價，並保持低用電的民生用戶電價不變或降低，鼓勵節能。為了穩定物價，政府和台電對內需產業和小商家的用戶減少或緩緩電價帳付，讓他們有復甦的動力。為了兼顧產業，政府和台電對部分受到景氣影響的產業和服務業的用戶減半或暫緩電價調整，並提供補助和升級轉型的方案。



此外，王美花也提到了，政府和台電也積極推動再生能源的發展，讓綠電進入市場交易，減少台電的購電支出，並促進節能減碳。這些措施都是為了達到電價合理化，並符合國家的能源轉型和永續發展的目標。



最後王美花總結，這次電價調漲的決定，將由電價審議委員會經過審慎評估後作出，不是政府或台電的單方面行為。電價調漲的配套措施，也是政府和台電在盡力減緩電價調漲對社會的衝擊，並鼓勵產業的升級轉型和再生能源的發展。希望各位委員能夠支持和指教，共同為台灣的能源安全和永續發展努力。