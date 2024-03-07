藍裁併黃復興　張嘉郡：地方收到非常多反彈

藍委張嘉郡受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月7日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫出手改革黃復興黨部，組發會下設退伍軍人部，黃復興地方黨部也併入國民黨地方黨部，遭解讀為“黃復興黨部走入歷史”。對此，國民黨“立委”張嘉郡今日表示，地方接到非常多反彈，黃復興黨員認為是不是不重視他們？但這是不可能，國民黨不可自斷手腳。



張嘉郡為前雲林縣長張榮味之女，現任雲林縣長張麗善是張嘉郡姑姑。



黃復興的組織力量消失後，國民黨中央是不是會進一步向地方派系靠攏？



張嘉郡表示，黃復興可以說是國民黨最忠貞的一支部隊，非常團結，不管是“立委”或縣市長甚至是議員、村里長等等，大家都非常需要黃復興的支持，黃復興過去一直以來都扮演著衝第一而且非常服從、支持黨意的角色。



張嘉郡表示，昨天朱立倫送中常會改組黃復興，當然我們在地方收到非常多的反彈，有很多民意代表都接受到黃復興黨員的反映，認為是不是不重視他們？但她認為這絕對是不可能的事情，因為我們怎麼可能自斷手腳切斷黃復興。



張嘉郡指出，她認為朱立倫只是想用另外一種方式，讓黃復興可以與地方黨部更加緊密。



張嘉郡表示，地方派系與黃復興之間衹有合作，沒有競爭，國民黨內衹有合作，沒有競爭。