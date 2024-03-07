美對台軍售長期延宕　邱國正：都按進度走

台防長邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）大陸軍費增7.2%，但是美國對台軍購交付卻長期延宕，面對這樣情形，台“國防部長”邱國正今天表示，延宕方面是因國外採購有困難度，建軍10年還不夠，我們都有提前做，目前進展還算蠻順利，大家看到年限2026、2027年，好像獲得很難，但是經過長久努力，都按照進度走。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”邱國正進行業務報告。



邱國正提出業務報告內容指出，美國會於“2023財政年度國防授權法(National Defense Authorization Act”中納入“強化台灣韌性法 (Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA) ”專章，是繼“台灣關係法” 確立軍售援台政策後，內容最為具體且提供更多對台援助的美國法律，美國會訪團於法案生效迄今，已多次來台與“國防部”面對面溝通，瞭解執行窒礙及台方需求，並綜合所獲意見後透過立法作為，監督美行政部門落實執行。“國防部”將充分運用此契機，與美行政部門藉由年度對話機制，達成深化雙邊安全合作共識。



邱國正對於大陸軍費增加也說，中國大陸軍備上升很多，不管百分比與往年比較都持續增加，因為他們人力維持費、軍備多，但是我們要考量敵情以外，還要看財力、“國力”等多方面考量，我們不做軍備競爭，也沒有必要。但敵大我小、敵強我弱這是事實，光看人員、軍備都可以看出來。



新加坡航展日前登場，有各地軍火商溝通，美國對台軍售延宕部分是否進行溝通或是有提到購買新武器部分？邱國正說，新加坡航展是每年度都會派人去，至於碰到哪些人，是必然會有，但是沒有談到要獲得什麼，可能會講希望要快一點，那是附加目的，爭取參與活動的各種機會。



台灣將有第六條提供空軍戰機起降的戰備跑道，空軍官員4日在“立法院”證實，依戰備需求及配合台9線拓寬工程，未來將戰備道納入規劃。邱國正對此表示，那天有委員問到軍方建立戰備跑道的原則 ，是地方政府先建道路，才評估是否開設戰備跑道，就像過去高速公路一樣，發現幾段可以當戰備跑道，並非先需要戰備道才建道路，那是反過來。至於哪邊細節談好，會再溝通進行說明、解套，這不是軍方主導。