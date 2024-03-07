李貴敏轟裁黃復興如賜死岳飛　對手拍手叫好

針對國民黨主席朱立倫，推動黨務組織改造。前藍委李貴敏在臉書發文提出看法。(照:李貴敏臉書) 中評社台北3月7日電／國民黨主席朱立倫6日中常會宣布，推動黨務組織改造，將黃復興黨部改為“退伍軍人服務工作委員會”，黃復興在各縣市的黨部，整合進地方黨部。前國民黨“立委”李貴敏直言，國民黨好不容易讓“立委”席次增加，擺脫少數在野困境，隨即把改革箭頭瞄準最“忠黨愛國”、最有行動力的黨部，“這跟宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？黃復興沒了，競爭對手還不拍手叫好嗎？”



國民黨通過組織改革方案，將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則整合進國民黨地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力。



專利師出身的李貴敏6日在臉書發文，國民黨擬裁併黃復興整併成立青年數位部，雖稱為黨務改革，讓百年老黨轉型，但國民黨在全體努力下，好不容易才讓“立委”席次增加，擺脱少數在野困境；隨即把改革箭頭瞄準黨內最“忠黨愛國”、最具動員力的黨部，真正的原因是什麼？目標又是什麼？黃復興出了什麼問題嗎？改革計劃和黃復興支部和成員們溝通了嗎？



李貴敏也反問，黃復興成員對國民黨的支持不夠堅貞嗎？這些不都是國民黨的鐵票部隊嗎？民進黨在特定選區的敗陣，不也是因為黃復興成員的全力支持和輔選嗎？就算要爭取年輕選票，也不必跟“忠黨愛國”的退伍軍人、老兵、長輩們劃清界限吧？



李貴敏認為，改革目標鎖定黃復興，裁併黃復興，這跟宋高宗賜死岳飛，罪名莫須有有什麼差別呢？岳飛死了，金國最高興。黃復興沒了，競爭對手還不拍手叫好嗎？