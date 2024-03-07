民眾黨委員再提陸配入籍年限　邱太三沒同意

陸委會主委邱太三。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）朝野近期爭執修法縮短陸配取得身分證年限，由6年減至4年，台灣民眾黨“立委”麥玉珍7日要求陸配與外配應權利一致，並批評民進黨選前說照顧陸配、照顧外配，選後又拿來比較，說什麼陸配享受福利更多，那不是民進黨比較“親中”？讓陸委會主委邱太三笑了出來，台下的民進黨“立委”王美惠也拍手點頭指著邱太三笑說，啊好，你親中喔。台上台下一片和樂融融。



1994年從越南嫁到台灣的麥玉珍建議，我們嫁來台灣就是為了照顧家庭、照顧孩子、好好生活，但你們卻在吵陸配、外配享受的福利誰比較多，陸配來台35萬人、外配20多萬人，她希望身份一致、權利一致，對我們才會更好。



“立法院”內政委員會7日邀請陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維列席報告業務概況，並備質詢。



麥玉珍詢問，陸配取得身分證的時間，應該要與外配一致，邱主委對沒有平等對待有什麼想法？邱太三回應，陸配權益問題涉及面向太廣，從憲政層次看，特別把兩岸人民定位，既不是本國人也不是外國人，希望立法特別規定，我們就把大陸人士在兩岸人民關係條例中做特殊處理。陸配、外配在權益上有的多、有的少，那優惠陸配的地方是不是外配也要有？這對外配也不公平啊。