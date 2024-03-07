漢光演習8天7夜對賴沒信心？邱國正否認

台“國防部長”邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）根據台“國防部”最新規劃，今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，有別於近5年漢光電腦兵推期程均為5天4夜。中國國民黨“立委”徐巧芯今日質詢提到這是對賴清德上台沒有信心嗎？台“國防部長”邱國正回應說，這是因應敵情，敵情一直有變化。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”邱國正進行業務報告。



徐巧芯詢問過去漢光演習規劃5天4夜，現在要延長8天7夜，是兩岸兵兇戰危？還是因應賴清德上台對兩岸關係沒信心嗎？



邱國正表示，我們因應敵情，敵情一直變化。徐巧芯說，延長這麼久一定是有巨大變化？邱也說，演習科目變多，要更加詳盡縝密所以延長。



徐巧芯追問具體是哪部分？邱國正回應，包括灰色地帶處理，假如友軍有什麼狀況的應對，以及應證科目可行不可行等都要列入。



徐巧芯也問到過去漢光演習有美軍觀摩，今年有嗎？去年傳出之前美軍是觀摩，未來要改為直接參與？邱國正說，觀摩是兩邊軍事交流訓練要項之一，我們跟美方走很近，武器裝備都參考美軍，因為長期以來關係密切，漢光一定會請他們來觀摩。