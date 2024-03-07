綠委陳冠廷：漢光演習延長　因應兩岸情勢

綠委陳冠廷受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月7日電（記者 俞敦平）台軍方規劃今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，展開長達8天7夜的攻防對抗推演。對此，民進黨“立委”陳冠廷7日受訪表示，漢光演習的延長不僅是因應兩岸的情勢，更是作為“國防”自主，並提高防衛能力的重要一環。



軍方今年舉行的“漢光40號”電腦輔助指揮所演習，不同於過去的5天4夜，今年的演習將延長為8天7夜，以測試軍方在灰色地帶和防衛作戰的能力。這也是首次把兵棋推演的時間延長，以增加演習的真實性和效益。



陳冠廷是嘉義縣前綠委陳明文之子，畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜校區學士、日本東京大學公共政策碩士，曾在前台北市長柯文哲時期，擔任市府副發言人、前民進黨主席蔡英文時期任特別助理，淡江大學外交與國際關係系兼任講師、台灣世代教育基金會執行長。



陳冠廷認為，演習時間的長短並不是重點，更重要的是演習的內容和參與的訓練。他認為，不應該只著眼於形式，而要注重內容。他說，不管是“調查局”或其他“國安”單位，都要知道“國家安全”的挑戰是無時無刻都存在的，而且在台海的情勢下，都是有掌握和控制的。他強調，民眾不必過於擔心，而是要瞭解這個區域的挑戰，並且必須要面對的挑戰。