富權：裁撤“黃復興黨部”未必對朱立倫有利

中評社香港3月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：裁撤“黃復興黨部”未必對朱立倫有利。以下為文章內容。



昨日召開的中國國民黨中常會，通過了《中央委員會組織規程》修正草案。根據新的“組織規程”，國民黨中央黨部調整為七大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部。其中數位黨部為增設，整合青年業務，以數位方式強化青年工作。同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。而最重要的改革，是裁撤“黃復興黨部”。



黨主席朱立倫表示，未來黨中央會成立“退伍軍人服務工作委員會”，簡稱“黃復興工作委員會”，組發會之下會設“退伍軍人部”，各地方也會有退伍軍人工作委員會與退伍軍人工作組，原本“黃復興黨部”在各縣市的支黨部，將與一般縣市黨部進行整併，都在縣市黨部主委以及由原“黃復興支黨部”主委擔任的縣市黨部副主委指揮下，統一服務黨員，也要把退伍軍人的新世代拉進來支持國民黨，絕對不是要消滅黃復興。



至此，成立已經有六十七年，國民黨唯一的特種黨部“黃復興黨部”，正式走入歷史。亦即是國民黨再也沒有特種黨部之設。而對比民進黨，其“黨章”規定，“本黨得設婦女、知識青年、原住民、產業、海外或其他直屬特種黨部。其組織層級相當於縣市黨部。”還有另外一個勞工直屬特種黨部。



其實，國民黨此前也有多個特種黨部，除了“黃復興黨部”之外，還有成員為警察系統的“劉中興黨部”，成員為現役軍人的“王師凱黨部”（一九九二年在郝柏村“行政院長”任內脫離軍隊，二零零零年併入“黃復興黨部”，“賀定成黨部”、“岳忠義黨部”（“解嚴”後已解散），及產業工人、農漁民等的特種黨部。



二零零零年三月，由國民黨提名的連戰參選“總統”，因為從國民黨出走參選的宋楚瑜扯薄選票而落選，也有部分國民黨人認為是李登輝“扶持”民進黨及其提名的陳水扁，因而國民黨中央決定開除黨主席李登輝的黨籍，選舉連戰接任黨主席。隨後，國民黨中央決定進行“黨員重登記”，分別跟隨李登輝和宋楚瑜的黨員沒有登記（原在赴台升大讀書時“集體入黨”的澳門青壯年尤其是已經進入特區政府公職者，也沒有登記），並籌組“改造委員會”推動改造。六月十八日，國民黨第十五次“全代會”臨時會通過“黨的改造案”，裁撤除“黃復興黨部”外的全部特種黨部，並將原“王師凱黨部”等軍系黨部與其下國軍現役官兵黨員納入“黃復興黨部”編制。

