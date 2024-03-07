王毅談構建人類命運共同體：十載有成 前景光明

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅表示，習近平主席提出人類命運共同體理念以來，春華秋實，十載有成。構建人類命運共同體已從理念主張發展為科學體系，從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為實踐成果，展現出強大生命力。我們願同各國一道，共同建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。道路可能是曲折的，但前景一定是光明的。



有記者提問：中央外事工作會議指出，構建人類命運共同體是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。近年來我們看到中國與不少國家宣布共建命運共同體。請問外長，您如何看待構建人類命運共同體的前景？



王毅表示，構建人類命運共同體，是習近平外交思想的核心理念，是對建設一個什麼樣的世界、怎樣建設這個世界給出的中國方案。



習近平主席多次強調，人類生活在同一個地球村，乘坐在同一條大船上。面對撲面而來的各種全球性挑戰，各國理應超越歷史、文化以及地緣和制度的差異，共同呵護好、建設好這個人類唯一可以居住的星球。這一重要理念體現了習近平主席作為大國領袖的寬闊歷史視野和深厚世界情懷，突破了零和博弈的陳舊思維，站在了人類文明的道義高地，匯聚了各國人民的普遍願望，在世界百年變局加速演進的歷史關頭，為人類向何處去指出了正確方向。構建人類命運共同體已成為引領當今時代前進的光輝旗幟，也是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。



習近平主席提出人類命運共同體理念以來，春華秋實，十載有成。構建人類命運共同體已從理念主張發展為科學體系，從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為實踐成果，展現出強大生命力。從雙邊到多邊，從區域到全球，從衛生健康到網絡、海洋，中國已經同數十個國家和地區、在多個領域構建了不同形式的命運共同體。人類命運共同體多次寫入聯大決議，以及上合組織、金磚國家等多邊機制決議或宣言。