王毅：中國外交將開創更有作為新局面

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅表示，2023年是中國外交的開拓之年，更是收穫之年。去年底召開的中央外事工作會議上，習近平主席對當前和今後一個時期的對外工作作出全面部署，形成了新征程上中國外交戰略的頂層設計。我們將深入學習貫徹會議精神，以習近平外交思想為指導，以推動構建人類命運共同體為主線，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交更有作為的新局面。



有記者提問：過去一年中國特色大國外交全面推進，您認為去年中國外交取得了哪些突出的成果？去年年底召開了中央外事工作會議，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。您能否透露今年有何值得期待的亮點？您能否透露一下，中國外交將在哪些方面更有作為？



王毅：2023年是中國外交的開拓之年，更是收穫之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交深入貫徹落實黨的二十大精神，為促進國際團結合作採取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，為推進世界和平與發展事業作出中國貢獻，開辟了中國外交理論和實踐的新境界。



一年來，習近平主席主持兩大主場外交，出席三場多邊峰會，開展四次重要出訪，舉行百餘場會見、通話，元首外交日益發揮不可替代的戰略引領作用。構建人類命運共同體在中亞地區和中南半島實現全覆蓋，中國—非洲、中國—東盟、中國—阿拉伯、中國—拉美的命運共同體建設取得新成果。我們成功舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，推動共建“一帶一路”進入高質量發展新階段。實現金磚歷史性擴員，開啟“全球南方”聯合自強的新篇章。我們促成沙特伊朗歷史性和解，斡旋緬北達成停火協議，堅持政治解決所有熱點問題。堅決反對一切強權霸凌行徑，有力維護國家主權安全發展利益和發展中國家共同利益。我們堅守外交為民永不停步，大力服務國家發展穩定大局。



去年底召開的中央外事工作會議上，習近平主席對當前和今後一個時期的對外工作作出全面部署，形成了新征程上中國外交戰略的頂層設計。我們將深入學習貫徹會議精神，以習近平外交思想為指導，以推動構建人類命運共同體為主線，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交更有作為的新局面。