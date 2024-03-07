王毅談中俄關系：打造大國關系新範式

外交部長王毅回答中外記者提問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）3月7日上午，十四屆全國人大二次會議新聞中心將舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關系”相關問題回答中外記者提問。王毅談及如何才能最有效發掘俄中合作潛力時表示，作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關系新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。



有記者提問，今年是俄中建交75周年。這些年來，雙邊關系達到了前所未有的發展水平。在您看來，當前國際關系全球轉型的條件下，如何才能最有效發掘俄中合作的潛力？



王毅表示，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關系保持高水平運行。雙方政治互信持續深化，互利合作優勢互補，民間交往熱情高漲。去年，雙方貿易額達到創紀錄的2400億美元，已經提前完成2000億美元的目標。俄羅斯天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷，充分展現了兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。



王毅指出，維護好、發展好中俄關系，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇，更是順應世界發展大勢的必然要求。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關系新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。當今世界，霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。中俄關系順應世界多極化和國際關系民主化的時代潮流，對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具有重要價值。



王毅說，今年，中俄關系迎來建交75周年，雙方還將共同舉辦中俄文化年，兩國關系面臨新的發展機遇。中方願同俄方一道，進一步培育合作新動能，不斷夯實兩國人民友好基礎。俄方今年擔任金磚國家輪值主席國，中方也將在下半年接任上海合作組織輪值主席國，雙方將加強國際多邊協作，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護地區和全球的安全穩定。



（後方支援記者：袁曉麥 實習生 吳雨菲）