惠譽：樓按放寬　港銀風險無增加

香港銀行業今年行業前景，惠譽保持中性評級。（大公報） 中評社香港3月7日電／國際評級機構惠譽昨發表報告表示，特區政府最近放鬆住宅按揭等措施，不會對香港銀行風險造成直接影響。該行指出，放寬政策及取消印花稅將支持樓市交投溫和﻿復甦，並提高非居民和投資者的需求，但考慮到高利率和持續的經濟不確定性，香港按揭貸款增長不會太顯著，對香港銀行業2024年行業前景保持中性。



大公報報導，金管局放寬按揭成數上限，及取消按揭壓力測試要求等。惠譽認為，不會使銀行所承受的風險有太大變化，主因是銀行仍會保持嚴格的貸款標準，包括供款占入息比率限制及物業估值保守等，都起到關鍵的保護作用。



按貸拖欠率低於0.1%



惠譽預計，由於經濟前景不明持續打壓市場情緒，房地產市場低迷，令資產質素下行風險持續存在。不過，該行表示，按揭證券公司推出的按揭保險計劃，為高按揭成數貸款提供了紓緩措施。儘管房價經歷了兩年的調整，但截至2024年1月底，香港銀行按揭貸款的拖欠率（拖欠超過三個月的貸款）仍保持在低於0.1%的極低水平。



惠譽對香港銀行業2024年行業前景保持中性，因為預計香港銀行體系的貸款餘額將在2024年溫和回升，部分原因是按揭貸款增加，放鬆措施對貸款增長亦有支持作用。