王毅談中美關系：尋找大國正確相處之道

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在今年中美建交45周年之際，外交部長王毅7日對外界表明了中國對未來中美關系發展的立場和預期。在外長記者會上，王毅回應了彭博社記者關於中美元首舊金山會晤後雙邊關系的提問，強調習近平主席提出的三原則——相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關系的核心指導思想，相信雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界上的正確相處之道。



王毅表示，中美關系關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關系。



王毅強調，我們的立場就是習近平主席提出的三原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。這既是對中美關系半個多世紀經驗教訓的總結，也是對大國交往規律的把握，應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向。



王毅說，具體而言，相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，只有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底綫，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。



王毅表示，去年11月，中美元首在舊金山舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關系止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。習近平主席深刻闡明了中方對中美關系的基本方針和原則立場。拜登總統重申美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關系反對中國，不支持“台灣獨立”，并表示美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎。



王毅指出，舊金山會晤以來，中美關系改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾并沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到“中國”這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。我們敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。同中方一道，推動中美關系走上穩定、健康、可持續的發展軌道。



王毅表示，今年是中美建交45周年。習近平主席指出，中美關系希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界上的正確相處之道。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）