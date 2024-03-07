周萱：天津京劇院　好！好！好！

天津京劇院院長的精彩扮相。 《女起解》令觀眾唱聲不絕。 《擋馬》演員默契十足，滿身功夫滿身戲。 女演員的功架令人讚嘆。 《鍘美案》的包丞嗓音氣勢如虹。 《霸王別姬》令觀眾如癡如醉。 中評社香港3月7日電（作者：周萱）無論是“擋馬”、“鍘美案”，還是“女起解”精彩的唱段，紮實的功夫，十足的唱腔，讓人領略了非物質文化遺產京劇的精彩魅力，我把手掌拍紅了。這是香港西九龍中心文化區戲曲中心大戲院，一連三天上演“津門名角耀香江”的現場。



《擋馬》取自《楊家將》的故事，楊八姐奉佘太君之命女扮男裝潛入遼國刺探軍情，歸途中偶遇淪落在遼國的宋朝大將焦光普，他被俘後流落遼國境內，隱姓埋名，在荒村開小酒店謀生，久思回國，苦於沒有辦法過關，見楊八姐身帶腰牌，企圖盜取腰牌，楊八姐見他行動可疑，於是與他打鬥起來，最後終於認清彼此真實身分，於是一起返宋。這段表演尤其是扮演焦光普的權守昌，繁瑣椅子技巧及高難度的番打跌鋪，看似輕鬆詼諧，但卻滿身功夫滿身戲，似有輕功，向觀眾展示台下十年功，台上一分鐘的精彩，與楊八姐的配合高度默契，他們一前一後、亦步亦趨、舉手投足，一氣呵成。



《鍘美案》的包丞氣勢如虹，這位裘派再傳弟子，他的唱腔令我想起《智取威虎山》的楊子榮和《沙家浜》的胡司令。



天津京劇院實驗團團長王艷領演的《女起解》果然令觀眾驚艷，她以聲繪情、以情帶聲、韻味十足、婉轉悠揚的唱腔，把京劇的“唱念做打”演繹得淋漓盡致，讓人眼前一亮再亮，整整一個多小時的演唱，觀眾的叫好聲此起彼落，掌聲一再響起。我們也要為天津京劇院喝采！



（作者：周萱博士、資深媒體人）