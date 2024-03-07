朱立倫裁併黃復興為卡韓？王鴻薇批不合邏輯

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月7日電（記者 俞敦平）外傳中國國民黨主席朱立倫決定裁併黃復興黨部是為替自己競選黨主席連任鋪路，因此將韓粉群聚的黃復興裁併以削弱可能最大的競爭對手“立法院長”韓國瑜的勢力。中國國民黨“立委”王鴻薇7日上午於“立法院”受訪時直接嗆這個沒有道理，太沒sense了，不合邏輯的。



王鴻薇指出，裁併黃復興是朱立倫為了卡韓的說法是不合邏輯的，因為儘管韓國瑜受到很多黨員的支持，包括黃復興黨員。但是她認為，韓國瑜現在是“立法院長”，處處都被民進黨放大檢驗，所以明年的黨主席改選，韓國瑜很難再回來參選。她認為，如果把黃復興黨部裁併，引申成是卡韓或是韓國瑜要選黨主席，這是完全沒有sense的。



王鴻薇也回應她對於電價全面性上漲的看法，她指出，近年來電價已經連續多次上調，而且今年的民生用電也要跟著漲，漲幅據說非常高，可以達到百分之十。她認為，這對於市場上的一般服務業、餐飲業，甚至一般家庭都是沉重的負擔，甚至可能無法承受。



王鴻薇接著痛批，“經濟部長”王美花的報告內容中提出，電價上漲的壓力和成本不應該由一般民眾來負擔，而是由政府來負擔。她質疑，由政府負擔不就是用納稅人的錢嗎？難道王美花或是陳建仁院長會自己掏腰包嗎？她認為，這次的電價調整，應該讓工業大戶負擔更多的成本，而不要把能源政策錯誤造成的電價上漲，全部推給一般民眾或中小企業來共同分擔。她強調，錯誤的能源政策不應該由全民來買單。