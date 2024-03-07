王毅：中方主張有序、普惠、包容的全球化

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）中共中央政治局委員、外交部長王毅在兩會記者會上就全球治理闡述中方立場主張。王毅表示，中方的主張是，應當實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。中國願同世界各國一道，推動世界多極化、經濟全球化朝著各國人民期待的正確方向發展，推動全球治理朝著更加公正合理的方向邁進。



十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。



有記者提問：國際上很多領導人都認為，當今國際秩序未能反映和適應國際現實力量變化，中方提出了“倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化”兩大主張，受到國際社會廣泛關注和支持。您能否就中方倡導的全球治理方案作進一步闡釋？



王毅表示，世界多極化和經濟全球化是人類社會發展的大趨勢，但各方對需要什麼樣的多極化和全球化，看法並不一致。中方的主張是，應當實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



平等的多極化，是要體現各國權利平等、機會平等、規則平等，不能再允許個別或少數大國壟斷國際事務，不能再允許以所謂實力地位把國家分成三六九等，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單里。要確保國家不分大小、強弱，都能在多極化進程中平等參與，享受權利，發揮作用。