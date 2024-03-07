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中國對瑞士等6國試行免簽政策
http://www.CRNTT.com   2024-03-07 15:02:54


　　中評社香港3月7日電／外交部領事司7日發布：為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6個國家持普通護照人員試行免簽政策。

　　新華社報導，2024年3月14日至11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。

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