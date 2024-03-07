王毅：望中歐關系能一路綠燈 暢通無阻

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在外交部長王毅7日出席的外長記者會上，針對中國與歐洲關系及“一帶一路”倡議的提問，王毅表示，中歐關系的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。我們希望中歐關系能一路綠燈，暢通無阻。



王毅表示，去年是中歐建立全面戰略夥伴關系20周年，雙方各層級交流對話全面重啓。中歐班列開行1.7萬列，聯結歐洲25個國家219個城市，在動蕩世界中構築起一條安全暢通的產供鏈生命綫。中方給予歐洲多國免簽待遇，便利了雙方人員和經貿往來。你提到“一帶一路”，實際上，中歐合作共建“一帶一路”有很多成功例子，比如匈塞鐵路、希臘比雷埃夫斯港、克羅地亞佩列沙茨跨海大橋等，都是其中的代表。



王毅指出，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上夥伴、競爭者、制度性對手三種標簽，但事實證明，這種三重定位不符合事實，也不可行，反而給中歐關系發展帶來不必要的幹擾和阻礙。就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？



“事實上，中歐并沒有根本利益衝突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關系的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。我們希望中歐關系能一路綠燈，暢通無阻。”王毅說。



王毅指出，一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益。中歐應共同做多邊主義的踐行者、開放發展的倡導者、文明對話的推動者。放眼全球，只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來。只要中歐開放共贏，“逆全球化”就不會得勢。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）