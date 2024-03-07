王毅：中國斡旋外交講究“四個堅持”

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會上介紹中國特色熱點問題解決之道。王毅表示，建設性參與解決國際熱點，是中國作為聯合國安理會常任理事國的應盡責任。我們注重從國際實踐中總結經驗，從中華文化中汲取智慧，探索出一條有中國特色的熱點問題解決之道。“四個堅持”至關重要：首先是堅持不干涉內政；第二是堅持政治解決；第三是堅持客觀公正；第四是堅持標本兼治。



有記者提問：我們注意到，過去一年來，中國先後為推動沙特和伊朗復交、緩和緬北局勢、促進伊朗和巴基斯坦改善關係採取了外交斡旋行動，這些行動都取得了很好的效果，成效也非常顯著，得到有關方面和國際社會高度肯定，有不少人說這樣的事情衹有中國才能做到。我們想問，中國斡旋外交有什麼成功之道？



王毅：建設性參與解決國際熱點，是中國作為聯合國安理會常任理事國的應盡責任。我們注重從國際實踐中總結經驗，從中華文化中汲取智慧，探索出一條有中國特色的熱點問題解決之道。我認為，“四個堅持”至關重要：



首先是堅持不干涉內政。中方一直尊重當事國主權和領土完整，根據當事國的需要和願望，遵循聯合國憲章來發揮斡旋作用。



第二是堅持政治解決。面對矛盾和爭端，不能動輒使用武力，更不能迷信施壓制裁。要以最大耐心推動對話協商，找到兼顧各方合理訴求的最大公約數。在所有熱點問題上，中方都願勸和促談，從不火上澆油。