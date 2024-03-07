王毅：中國周邊外交有獨特亞洲相處之道

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在7日的外長記者會上，外交部長王毅談及中國周邊外交時表示，習近平主席提出親誠惠容周邊外交理念以來，中國同周邊國家開創了睦鄰友好的新局面，也走出了一條獨具特色的亞洲相處之道。在和平共處五項原則發表70周年之際，中方願同周邊國家一道，從弘揚和平共處五項原則通向構建亞洲和人類命運共同體，為世界和平繼續作出亞洲的貢獻，為全球增長繼續提供亞洲的動力。



有記者提問，去年中國周邊外交以中國—中亞峰會成功舉行拉開帷幕，以中國越南將兩國關系提升為具有戰略意義的命運共同體圓滿收官。可以說是紅紅火火、風生水起。外界認為這是中國親誠惠容周邊外交理念在不斷生根發芽、開花結果。請問，您對今年周邊外交有何展望？



王毅表示，中國人常講，遠親不如近鄰。中國和周邊國家是搬不走的鄰居，亞洲是我們的共同家園，把這個家園建設好，是地區國家的共同心願。習近平主席提出親誠惠容周邊外交理念以來，中國同周邊國家開創了睦鄰友好的新局面，也走出了一條獨具特色的亞洲相處之道。



我們堅持與鄰為善。尊重彼此核心重大關切，保持密切高層交往，增進人民相知相親，使睦鄰友好深入人心，命運共同體意識落地生根。



我們堅持以誠相待。倡導求同存異，照顧彼此舒適度，通過真誠溝通增進理解信任，通過對話協商解決分歧摩擦，共同應對各種風險挑戰，共同書寫同甘共苦的鄰裡佳話。



我們堅持互惠互利。發揮互補優勢，助力彼此的發展振興，中老鐵路、中巴經濟走廊、中國中亞天然氣管道、中馬“兩國雙園”、中國印尼雅萬高鐵等一大批合作項目加快了區域增長。



我們堅持開放包容。踐行開放的區域主義，積極參與東亞合作，支持東盟中心地位，推動中日韓合作走深走實。中國—中亞峰會、瀾滄江—湄公河合作機制蓬勃發展，上海合作組織發展成為世界上幅員最廣、人口最多的區域合作組織。



王毅指出，今年是和平共處五項原則發表70周年。五項原則誕生於亞洲，超越社會制度和意識形態差異，成為國際關系基本准則和國際法基本原則，為正確處理國與國關系貢獻了東方智慧。70年過去了，五項原則不但沒有過時，反而更加彰顯出蓬勃的生命力。我們願同周邊國家一道，從弘揚和平共處五項原則通向構建亞洲和人類命運共同體，為世界和平繼續作出亞洲的貢獻，為全球增長繼續提供亞洲的動力。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）