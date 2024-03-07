苗栗市長補選登記首日　連勝文挺藍軍余文忠

苗栗市長補選登記首日，連勝文陪余文忠登記參選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月7日電（記者 盧誠輝）苗栗市長補選首日中國國民黨副主席連勝文今日特別南下力挺代表藍營出征的苗栗縣議員余文忠。連勝文強調，余文忠兼具"中央"與地方經驗，且積極投入地方公益事業，相信一定能扮演好苗栗市長角色，余文忠指出，當選後將把政治獻金結餘款和選票補助款全數捐出，成立扶弱助學基金。



國民黨前苗栗市長邱鎮軍因當選第十一屆“立委”，留下來的苗栗市長職缺將在4月13日進行補選，今日進行登記首日，余文忠在數百名鄉親的簇擁下拔得頭籌登記參選，連勝文也特別南下站台力挺。據瞭解，苗栗市長補選目前確定參選的除了余文忠外，還有民進黨苗栗縣議員徐筱菁和無黨籍苗栗縣議員禹耀東。



連勝文表示，他今天特別到苗栗來幫余文忠加油打氣，因為余文忠這次代表國民黨參選苗栗市長補選，余過去曾擔任“國會”助理與苗栗縣議員，具備中央與地方的經驗，同時也是個成功的企業家，對地方公益事業積極投入，余心臟曾開過刀，經歷過大風大浪，相信以他過去對地方事務的投入與對生命的熱情，一定能夠扮演好苗栗市長的角色。



余文忠指出，憑藉他多年經營企業以及服務鄉親的經驗，對苗栗市政的相關規劃都已準備好了，未來會把1天當2天用，把苗栗市打造成為行政新都心、客家文化大城，而當選後也將捐出全部的政治獻金結餘款和選票補助款，成立扶弱助學基金，專款專用幫助苗栗市弱勢家庭、獨居長輩和獎勵績優學生。



余文忠今日在母親、妻子、女兒、外孫與眾多苗栗鄉親的陪同下，前往苗栗市公所向苗栗縣選委會正式登記參選，余在歷經黨內初選後，成功整合泛藍陣營的市民代表、里長和苗栗市農會系統，其中苗栗市轄內共28里里長全數簽名連署推薦“唯一支持余文忠”，可說是創下歷屆選舉以來罕見紀錄。