隨著撤辣及惠港政策等落實，早前抱著觀望態度的准買家，都已加快進場步代。（大公報） 中評社香港3月7日電／利嘉閣地產總裁廖偉強分析認為，在香港，房地產是一項可自住又可作投資增值的產品，但兩種用途的入市心態不同。自住需要的人認為，只要能夠計算好自身的負擔能力，在任何時間置業都不會有大損失，樓價的上落只是有心理影響的數字遊戲，反觀租住物業時，就等同每月“幫業主供樓”，不能累積財富。這正是是實質影響所在。



大公報報導，廖偉強分析認為，至於買磚頭的長線投資者，會透過出租帶來穩定收入，可以抵銷供款。只要付出部分首期，十年或二十年後，租金收入已經完全可以協助清還按揭。直至物業供滿後，就成為有現金價值的資產，而且這個資產更可以繼續出租提供穩定收入，更有個別業主以此作為退休後的生活費。這亦解釋為何那麼多人喜歡投資房地產。



可惜近年經濟環境逆轉，香港接連有黑暴及新冠疫情影響，經濟受累變得疲弱不振，再加上這兩年息口高企，供樓成本增加。縱使樓價已經由高位回落約兩成半，但大家對房地產仍沒有信心，更加失掉低位吸納的勇氣。



2024年，大家都希望樓市可以重新振作，等了又等，上周終於迎來好消息。新一份財政預算案全面撤銷困擾樓市多年的各項辣招，令樓市回復自然調節，交投亦可回升至較健康的水平。



交投料增至少三成



除了撤辣，中央批准擴大西安及青島為內地赴港澳個人游城市。兩個城市均擁有千萬人口，這批新的個人遊客源，對本港旅遊、飲食及零售等各行各業，均有正面刺激作用。



筆者相信，隨著撤辣及惠港政策塵埃落定，一直抱觀望態度的准買家，都會加快進場；而之前心灰意冷的投資者、上車客、換樓客，以及內地買家，都會回流物業市場，推動今年交投量整體上升三成或以上。其中，二手物業買賣量料漲逾三成，一手新盤更料可大升五成或以上。展望全年，樓價絕對有機會回升8%至10%。