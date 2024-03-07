辣椒粉含蘇丹紅有未爆彈　藍委轟食藥署

國民黨團召開“蘇丹紅爆不完，政府把關不力難辭其咎！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月7日電（記者 楊騰凱）台灣辣椒粉被驗出致癌物“蘇丹紅”，新北市政府昨天率先宣布學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉3個月，台北市、桃園市、台中市、基隆市等藍軍執政縣市跟進。今日中國國民黨“立法院”黨團出手狂轟台“衛福部”對蘇丹紅查緝不力，螺絲掉滿地，藍軍地方、中央大軍聯手，圍剿民進黨政府食安議題。



“衛福部”食藥署近日陸續抽驗辣椒粉產品，但食藥署表示，即使全部檢驗完畢，也不敢打包票市場完全沒問題。新北教育局昨日率先自行宣布，學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，三個月後評估是否解除，台北、桃園、台中、基隆、彰化等共15縣市跟進，大多是藍軍執政的縣市。



國民黨團今日召開“蘇丹紅爆不完，政府把關不力難辭其咎！”記者會，由國民黨黨團副書記長張嘉郡主持、副書記長徐巧芯、“立委”葛如鈞、“立委”蘇清泉、“立委”涂權吉、“立委”邱鎮軍出席。



張嘉郡表示，蘇丹紅事件到底還有多少未爆彈？中央怠惰累死地方，中央雙手一攤說管不了，而且不知道還有多少未爆彈，只能讓地方政府自力救濟，真的是螺絲鬆了，“衛福部”、食藥署可以說是錯誤越多，官位越穩，我們都看不下去了。



蘇清泉表示，蘇丹紅是一個化學顏料，滲入到台灣的辣椒粉，此案是雲林縣率先查出，今天若不是雲林查出，大家什麼都不知道，這是很糟糕的事情，他要再一次呼籲“衛福部”要拿出魄力繼續追查。

