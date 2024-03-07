王毅：縱容支持“台獨”必將自食苦果

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在兩會記者會上就台灣問題闡明中方立場。王毅表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞“台獨”，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持“台獨”，必將引火燒身、自食苦果。王毅說，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對“台獨”，支持和平統一。



十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。



有記者提問：台灣地區選舉結束後，外界擔憂台海緊張局勢會進一步升級，並將衝擊區域和平與穩定。您認為兩岸和平統一的前景是否正變得暗淡？您如何看待目前台海局勢？各方應採取什麼措施，避免緊張局勢升級？謝謝。



王毅：台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。選舉結束後，180多個國家和國際組織重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，充分說明一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。如果現在還有人縱容支持“台獨”，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的“全家福”照片，這只是個時間問題。