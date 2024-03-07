王毅：落實“兩國方案” 推動中東持久和平

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）外交部長王毅於7日的外長記者會上提及巴以衝突時表示，只有還巴勒斯坦人民以公道，全面落實“兩國方案”，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤，才能真正實現中東地區的持久和平。中國堅定支持巴勒斯坦人民恢複民族合法權利的正義事業，始終致力於巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。



有記者提問，在實地采訪中，我發現加沙遭受饑餓，生計無著，每天大量人道主義援助無法進入加沙，國際社會如何為巴勒斯坦人民提供必要保護？中方在巴勒斯坦問題上的公正立場受到阿拉伯國家贊賞。結束巴以衝突的未來出路是什麼？中國還將為此發揮什麼作用？



王毅表示，這位記者代表阿拉伯國家提這個問題，他認為十分重要，也非常必要。本輪巴以衝突已造成10萬平民傷亡，還有不知多少無辜民衆被掩埋在瓦礫之下。生命沒有貴賤之別，不能以種族、宗教劃分。21世紀的今天，這場人道災難竟然無法被制止，這是人類的悲劇，更是文明的恥辱。任何理由都不能再為衝突延續辯解，任何借口都不能再為平民被殺戮開脫。國際社會必須緊急行動起來，將立即停火止戰作為壓倒一切的首要任務，將確保人道救援作為刻不容緩的道義責任。加沙民衆有權在這個世界上生存下去，婦女兒童應該得到親人們的呵護。所有被扣押人員都應得到釋放，一切傷害平民的行為都應被制止。



王毅說，加沙這場浩劫再次提醒世人，巴勒斯坦領土長期被占領的事實不能再忽視了，巴勒斯坦人民獨立建國的夙願不能再回避了，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公更不能再世代延續，遲遲不予糾正。只有還巴勒斯坦人民以公道，全面落實“兩國方案”，才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤，才能真正實現中東地區的持久和平。



“中國堅定支持巴勒斯坦人民恢複民族合法權利的正義事業，始終致力於巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。我們支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，呼籲個別安理會成員不要再為此設置障礙。我們倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實“兩國方案”的路綫圖和時間表。我們主張巴以雙方盡快恢複和談，最終實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。”王毅強調，中方將繼續同國際社會一道，為恢複和平奔走，為挽救生命努力，為匡扶正義擔當。



（後方支援記者：袁曉麥 實習生：吳雨菲）

