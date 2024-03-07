王毅談烏克蘭危機：中國為止戰和談鋪路架橋

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）十四屆全國人大二次會議7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅表示，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。習近平主席親自同包括俄羅斯、烏克蘭在內各國領導人深入溝通，中方專門就此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋，我們所做的一切都指向一個目標，就是為止戰和談鋪路架橋。



有記者提問：烏克蘭危機已持續兩年有餘。上月您出席慕尼黑安全會議時曾表示，中方所做的一切就是勸和促談，現在回到談判桌前的條件還不成熟。您認為條件何時才算成熟？



王毅表示，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。習近平主席親自同包括俄羅斯、烏克蘭在內各國領導人深入溝通，中方專門就此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋，我們所做的一切都指向一個目標，就是為止戰和談鋪路架橋。



王毅說，前不久出席慕尼黑安全會議期間，我們強烈感受到，越來越多的人開始擔心烏克蘭危機可能帶來“多輸”後果，願意創造條件探索可靠的解決出路。歷史經驗證明，衝突如果延宕不止，往往會惡化升級，甚至超出當事方的設想。和談如果無法開啟，誤解誤判就會積累叠加，進而釀成更大的危機。這方面的教訓值得汲取。