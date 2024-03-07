王毅：爭取早將南海建成和平合作之海

外長記者會現場（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）3月7日，十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。在回應南海問題時，王毅表示，對蓄意侵犯，我們將依法正當維權，對於無理挑釁，我們將及時據理反制。奉勸某些域外國家不要挑事生非，不要成為南海的攪局者或肇事方。



有記者提問：2023年7月，中國與東盟國家一致同意推動談判，推進達成具有約束力的“南海行為準則”。為營造南海和平和諧環境，中方將在推動達成“南海行為準則”方面提出什麼方案？



王毅：中國人民在南海世代生活勞作，南海諸島早已是中國政府依法管轄的領土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經於此，從未受到任何干擾阻礙。環顧動蕩的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東盟國家共同作出的努力，殊為不易，彌足珍惜。



其中最重要的經驗，就是兩個堅持：存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東盟國家共同努力加以維護。這也是2002年簽署的《南海各方行為宣言》的核心要義。