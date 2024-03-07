藍議員李中認同整併黃復興黨部　再造國民黨

國民黨台中市議員李中、楊大鋐召開記者會，表達認同黨中央決策整併黃復興黨部。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月7日電（記者 方敬為）中國國民黨中央日前宣布組織調整，將整併成立於1956年的黃復興黨部進各地方黨部。國民黨台中市議員李中、楊大鋐今天對此召開記者會，表達認同黨中央決策，黃復興黨員若能在整併後享有一般黨員權利，打破過去票票不等值的亂象，可望促國民黨再造，升起正藍旗。



國民黨中常會6日今天通過組織改造方案，決議將黃復興黨部整合進各地方黨部，黨內看法兩極。國民黨台中市議員李中、楊大鋐7日召開記者會，呼籲軍系黨員藉此機會，再造國民黨。



李中表示，對於黨中央決議，黃復興黨部的同志們是“悲憤又感謝”，悲憤的是當年先輩們，犧牲個人生命或家庭幸福生活，從建立“中華民國”開始、到抗日戰爭保護“中華民國”，繼而撤守台灣一路守護國民安全，但因為李登輝個人因素，限縮黃復興黨部的黨內權利，票票不等值，讓軍系黨員在黨內無法充分體現其代表的聲音，即使長年被打壓之下，黃復興黨員還是一路堅定支持國民黨。



李中說，感謝黨中央撤除黃復興黨部，他將率先發起籌組“台中市黃復興協會”，歡迎有志復興中華文化、守護“中華民國”的青年加入，將會全力支持，以黃復興占國民黨黨員四分之一到三分之一的人數，將能在黨代表、中央委員與中常會選舉上有所發揮，充分在黨內展現民主的聲音，有機會再造國民黨！



李中說，“莫散了團體，休灰了志氣，大家要互相勉勵”，呼籲黃復興的同志們，繼續為復興中華文化、守護“中華民國”而努力。



楊大鋐則表示，國民黨不能黨中有黨、分工不分家！黃復興黨員過去的權利受到限縮，黨主席朱立倫宣布解散黃復興黨部，讓黨員都有一樣的權利進行黨代表、中央委員與中常委的投票權，樂見朱主席有這個魄力。