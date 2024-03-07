科法斯料內地經濟增長　主力靠投資

譚俊譽料內地會推出更多政策，支持經濟增長。(大公報) 中評社香港3月7日電／內地將今年的實質經濟增長目標定在5%左右，貿易信用保險公司科法斯（Coface）的估計則為4.3%，相對審慎。科法斯北亞區經濟師譚俊譽解釋，部分原因是去年出現的低基數效應減退，成為今年經濟增長的潛在阻礙，而最終的經濟增長表現也取決於內地的刺激政策；如果內地日後（例如在中央經濟工作會議後）加強政策支持，科法斯或相應調整原有預測數字。



科法斯認為，今年內地經濟增長的動力，主要是由投資推動，尤其是公共投資。



美減息有利人行幣策更寬鬆



大公報報導，譚俊譽說，中央政府由今年起將連續幾年發行超長期特別國債，即為透過公共投資支持經濟，例如支持戰略性新興行業、涉及國家安全的行業，以及綠色經濟領域等。如果美國聯儲局在今年下半年減息，將為中國人民銀行提供寬鬆貨幣政策帶來更大空間。



內地消費信心疲弱，難免為經濟增長帶來挑戰。譚俊譽指出，部分原因是很多人對內地房地產市場持觀望態度，由於買樓主導權是在用家而非政府手上，要拉動私人消費將相對困難。如要恢復私人市場信心，他相信有幾個前提條件必須得到滿足，包括樓價穩定、通脹溫和，以及清晰、可預見的監管環境。



至於海外投資者何時重返內地和香港市場，科法斯亞太區首席經濟師歐韋良表示，香港過往擁有的競爭優勢仍然存在，不過，由於全球宏觀環境的不明朗因素繼續纏繞不散，例如大型選舉頻仍、地緣政治局勢持續緊張、外資減低中國業務風險的步伐持續等，相信企業暫時會繼續觀望，直至局勢變得明朗，再作決定。