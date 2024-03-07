南投三合一兵推　許淑華：形勢複雜萬全準備

南投縣長許淑華主持兵推會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月7日電（記者 方敬為）南投縣今天舉辦2024年第一次“動員、戰綜、防災三合一會報推演”，針對防衛動員、災害防救等情境，國民黨縣長許淑華擔任召集人，集結縣府與軍、警、消單位共同兵棋推演，透過實際操練演習，加速熟練防救災的各項準備與作為。許淑華表示，台灣的天災及區域形勢越趨複雜，政府要做好各項萬全準備，守護百姓安全。



2024年南投縣全民防衛動員、全民戰力綜合協調、災害防救三合一會報第一次定期會議7日在南投市公所舉行，包括召集人縣長許淑華、副召集人副縣長王瑞德、“行政院”動員會報副署長馬家龍、軍方台閩戰綜會報、南投縣後備指揮部、縣府各局處長列席。



許淑華擔任會報召集人親自主持，特別重點提示，務請縣府團隊整合上至官方單位下至公所村里，以及諸多協勤單位，透過兵棋推演，加速熟練各項戰防整備及應變能力，確保一旦災害發生能立即動員，從容不迫、迅速確實的全面投入防救及復建。



許淑華表示，今年上半年的三合一兵棋推演，針對災害應變中心開設及預防性撤離、持續豪大雨造成多處淹水處置作為、地震造成多處重要設施毀損處置作為及災後復原處置作為、全民防衛動員等模擬狀況進行確實且逼真的推演，縣府各單位及各協勤單位都有專業的準備與確實迅速的反應作為令人欣慰。



許淑華表示，南投縣幅員大、山區多，過去遭逢921地震受災的慘烈仍歷歷在目，防災救災的技術、能量、警覺及整備都特別重要，尤其近來天災及區域形勢越趨複雜，作為公部門，需要時刻警惕，平時就要做好萬全準備，希望台灣穩定和平，備而不用。