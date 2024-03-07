王毅：經濟外交重要 中國發展強勁

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在外交部長王毅7日出席的外長記者會上，針對外界對中國營商環境及經濟發展前景的擔憂，王毅表示，中國經濟依然保持強勁增長勢頭，下一個中國還是中國。經濟外交也是對外工作的重要內容，中國將持續推出便利中外人員往來舉措。



有記者提問，請問中國外交將如何更好服務中國式現代化？外界有一些聲音，或是擔憂中國營商環境甚至唱衰中國經濟發展前景的聲音，您有何回應？



王毅表示，大家都知道，去年中國經濟以5.2%的增速，貢獻了全球三分之一的增長。中國發動機仍然強勁，下一個中國還是中國。我還想請大家注意幾個新的趨勢：



首先，中國的發展不僅有量的合理增長，而且有質的有效提升。新興產業蓬勃發展，綠色轉型成果斐然，社會預期穩步改善，新質生產力加速形成。其次，中國14億多人口的超大規模市場正在向全球展開，新需求、新業態爆發式出現，自身發展和對外合作的空間都在迅速拓展。第三，中國開放的大門越開越大，高水平、制度型開放的含金量越來越高，中國關稅總水平已經降至同世貿組織發達國家相當水平，外資准入負面清單縮減到31項以下，制造業准入全面放開，服務業開放加速推進，外商投資收益率仍名列世界前茅。



王毅指出，中國的發展離不開世界，世界的發展更離不開中國。唱衰中國必將反噬自身，誤判中國就將錯失機遇。



王毅說，經濟外交也是對外工作的重要內容，我們將持續推出便利中外人員往來舉措，包括更多支付便利。我願告訴大家，從3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，我們希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢複，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。我們還將組織更多的“駐華使節地方行”，為地方、企業開放合作搭建更多的橋梁。我們願配合主管部門，推動商簽更多的高標准自貿協定，擴大面向全球的自由貿易區網絡，維護全球產業鏈供應鏈數據鏈穩定暢通。我們將合力辦好進博會、服貿會、消博會、鏈博會等國際合作平台，優化市場化、法治化、國際化營商環境，為各國投資者和合作夥伴帶來更穩定預期、更長遠利好。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）