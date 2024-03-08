李振廣答中評：報告涉台表述語氣強度提升

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料圖） 中評社香港3月8日電（記者 盧哲）北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣近日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。李振廣認為，報告明確地提出要堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，語氣強烈程度提升，是針對兩岸現有格局和可能的趨勢而作出的強調。李振廣還指出，今年報告里提到維護中華民族根本利益，這句表述需要深刻領悟。



3月5日上午，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



李振廣表示，此次工作報告涉台論述跟往年一樣都比較短，但都是年度開展對台工作的精髓，把今年政府在對台工作方面要做什麼都說得比較清晰。今年報告涉台論述中，連續第三年寫入“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，李振廣認為，這體現總體方略是一個必須長期堅持的指導方針，是年度對台工作的基本遵循。

