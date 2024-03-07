王毅：人工智能有三確保 任何國家不應掉隊

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）在7日的外長記者會上，外交部長王毅就國際社會高度關注的人工智能問題提供了中國的視角。在回應關於如何確保人工智能有利於人類文明進步的方向發展的問題時，王毅表示，中方關注的主要是三個確保，一是確保有益，二是確保安全，三是確保公平。中國將適時向聯大提交“加強人工智能能力建設國際合作”的決議草案，促進各方加強技術共享，努力彌合智能鴻溝，不讓任何國家掉隊。



有記者提問，國際社會非常關注人工智能問題，很多國家提出關於人工智能全球治理方案，我們關注到中國也提出了關於《全球人工智能治理倡議》，中方認為如何才能確保人工智能朝著真正有利於人類文明進步的方向發展？另外，中方對大國人工智能合作持何立場？



王毅表示，人工智能進入爆發式發展的關鍵階段。我們主張發展與安全并重，既要擁抱新事物新機遇，也要裝好刹車再上路，共同推進人工智能全球治理。去年10月，習近平主席提出《全球人工智能治理倡議》，清楚闡明了中方的態度和主張。



王毅說，我們關注的主要是三個確保：一是確保有益。人工智能的發展有利於人類共同福祉，符合人類倫理規範，符合國際法規則，符合人類文明進步方向。二是確保安全。人工智能始終處於人類控制之下，不斷提高可解釋性和可預測性，為此要建立各種風險評估和管控機制。三是確保公平。在聯合國框架下成立人工智能國際治理機構，各國都能在人工智能的發展進程中平等參與、平等受益。



“我還要強調的是，如果企圖在人工智能上也搞什麼‘小院高牆’，將會犯下新的歷史錯誤，不僅阻擋不了各國的科技發展，還會破壞國際產業鏈供應鏈完整，削弱人類應對風險挑戰的能力。”王毅強調道。



王毅指出，中國對與各國開展人工智能合作持積極開放態度，迄今已經與一些國家建立了對話機制。人工智能大國之間的合作很重要，發展中國家的能力建設也很重要。我們將適時向聯大提交“加強人工智能能力建設國際合作”的決議草案，促進各方加強技術共享，努力彌合智能鴻溝，不讓任何國家掉隊。



（後方支援記者：袁曉麥，實習記者：李澤璇）