連勝文：黃復興黨部非裁撤　將進化成2.0

連勝文接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月7日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨主席朱立倫6日在中常會宣布為推動黨務組織，將把黃復興黨部轉型為退伍軍人服務工作委員會，引起黨內反彈，國民黨副主席連勝文今日到苗栗輔選受訪時表示，黃復興黨部並非要裁撤，而是希望讓國民黨能進化成“2.0”的概念，讓國民黨能更好，爭取贏得下次勝選的機會，他會持續在黨內溝通說明。



連勝文今日上午到苗栗市公所陪同代表國民黨參選苗栗市長補選的苗栗縣議員余文忠登記參選，包括多位藍營苗栗縣議員與數百名支持者都到場力挺。



針對黃復興黨部轉型為退伍軍人服務工作委員會在黨內遭罵翻一事，連勝文強調，國民黨黃復興黨部並裁撤，只是根據現實社會的需求做些調整，主要目的是希望能讓黨內有限的資源能有最好的運用，把非常精簡的人力做最大的服務，這事實上是一個“2.0”的概念，並非要把黃復興黨部給裁撤掉。



媒體詢問有國民黨員憂心此舉將造成選票流失？



連勝文表示，他不認為國民黨做出這樣組織的調整會造成選票的游移，但在這過程當中，還是需要跟很多黨內的支持者與朋友做說明，讓大家知道這樣做只是希望能讓國民黨更好。



連勝文指出，組織調整是為了推動國民黨的進步，也能爭取下一次選舉的勝利，這是不得不做的調整，當然過程中會需要一點時間，他會盡力去跟黨內溝通與說明。