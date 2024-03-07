王毅：中非是兄弟 望各國支持非洲發展

中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）3月7日，十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。在談到中非關係時王毅表示，中非是肝膽相照、命運與共的兄弟，我們在反帝反殖鬥爭中並肩戰鬥，在發展振興道路上守望相助，在國際風雲變幻中堅守道義。中國將繼續和非洲兄弟堅定站在一起，支持非洲獲得思想上和觀念上的真正獨立，幫助非洲提高自主發展能力，支持非洲加快現代化進程。王毅表示，中國歷來主張非洲不應被邊緣化。在中非合作蓬勃發展起來後，其他大國也把目光重新投向非洲，中方對此表示歡迎。希望各方都像中國一樣，加大對非重視，增加對非投入，支持非洲發展。我們也願意在尊重非方意願基礎上，開展更多三方合作、多方合作。



有記者提問：近年來，中國高官頻繁訪問非洲，包括中國外長今年1月訪非，延續了中國外長每年首訪必到非洲的傳統。中方打算如何鞏固同非洲國家的合作？同時我們也注意到，美國等西方國家高官近年來密集訪非。請問中方如何看待這些訪問，是否擔心中非關係面臨來自西方的競爭？



王毅：中國外長每年首訪選擇非洲，這是我們的外交傳統，而且這個傳統已經堅持了34年，在國際交往史上獨一無二。為什麼？因為中非是肝膽相照、命運與共的兄弟，我們在反帝反殖鬥爭中並肩戰鬥，在發展振興道路上守望相助，在國際風雲變幻中堅守道義。



進入新時代以來，習近平主席提出了真實親誠對非政策理念和正確義利觀，引領中非命運共同體建設步入了“快車道”。中國連續15年成為非洲第一大貿易夥伴，中非合作的蛋糕越做越大，中非民眾的心越走越近。



當前，以中國和非洲為代表的“全球南方”蓬勃發展，深刻影響世界歷史進程。非洲國家正在經歷新的覺醒，外部強加的模式並沒有帶來穩定和繁榮，非洲需要探索符合本國國情的發展道路，把前途和命運牢牢掌握在自己手里。