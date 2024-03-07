兩會外長記者會 王毅答記者全文

外長記者會現場（中評社 林艶攝） 中共中央政治局委員、外交部長王毅（中評社 林艶攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）十四屆全國人大二次會議於2024年3月7日（星期四）上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就“中國外交政策和對外關系”相關問題回答中外記者提問。以下為問答實錄：



主持人：媒體朋友們，大家好。歡迎大家參加十四屆全國人大二次會議記者會。本場記者會的主題是“中國外交政策和對外關系”。大會新聞中心很高興地邀請到中共中央政治局委員、外交部長王毅先生出席今天的記者會并回答大家的提問。謝謝。



王毅：各位記者朋友，大家上午好！很高興在兩會期間再次同各位見面。我聽說各位很早就到了現場，我對大家的敬業精神表示欽佩。當前，世界格局正在深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰。面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。習近平總書記在中共二十大報告中指出，我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。中國將堅定站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。二十大報告強調，中國共產黨既為中國人民謀幸福、為中華民族謀複興，也為人類謀進步、為世界謀大同。這就是我們的使命、我們的擔當、也是我們的追求和目標。下面我願回答大家的提問。



中央廣播電視總台央視記者：王外長，您好。過去一年中國特色大國外交全面推進，您認為去年中國外交取得了哪些突出的成果？去年年底召開了中央外事工作會議，中國特色大國外交將進入一個可以更有作為的新階段。您能否透露今年有何值得期待的亮點？您能否透露一下，中國外交將在哪些方面更有作為？謝謝。



王毅：2023年是中國外交的開拓之年，更是收獲之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交深入貫徹落實黨的二十大精神，為促進國際團結合作采取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，為推進世界和平與發展事業作出中國貢獻，開辟了中國外交理論和實踐的新境界。



一年來，習近平主席主持兩大主場外交，出席三場多邊峰會，開展四次重要出訪，舉行百餘場會見、通話，元首外交日益發揮不可替代的戰略引領作用。構建人類命運共同體在中亞地區和中南半島實現全覆蓋，中國—非洲、中國—東盟、中國—阿拉伯、中國—拉美的命運共同體建設取得新成果。我們成功舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，推動共建“一帶一路”進入高質量發展新階段。實現金磚歷史性擴員，開啓“全球南方”聯合自強的新篇章。我們促成沙特伊朗歷史性和解，斡旋緬北達成停火協議，堅持政治解決所有熱點問題。堅決反對一切強權霸淩行徑，有力維護國家主權安全發展利益和發展中國家共同利益。我們堅守外交為民永不停步，大力服務國家發展穩定大局。



去年底召開的中央外事工作會議上，習近平主席對當前和今後一個時期的對外工作作出全面部署，形成了新征程上中國外交戰略的頂層設計。我們將深入學習貫徹會議精神，以習近平外交思想為指導，以推動構建人類命運共同體為主綫，以更加積極主動的歷史擔當、更加富有活力的創造精神，開創中國特色大國外交更有作為的新局面。



我們將更加自信自立，鍛造中國外交的品格。始終把國家發展振興放在自己力量的基點上，把中國人民的前途命運掌握在自己手中。堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護國家主權和民族尊嚴。



我們將更加開放包容，展現中國外交的胸懷。鞏固拓展全球夥伴關系網絡，推動構建新型國際關系，促進不同文明互尊互鑒。保持大國關系穩定，與周邊國家攜手共進，與全球南方國家共謀振興。



我們將主持公道正義，亮明中國外交的風骨。踐行真正的多邊主義，推進國際關系民主化。在關系廣大發展中國家正當權益、關乎人類前途命運的原則問題上旗幟更鮮明，鐵肩擔道義，錨定歷史前進的正確方向。



我們將推動合作共贏，堅守中國外交的追求。堅定走團結合作的人間正道，積極為解決地區熱點和全球性問題提出更多中國方案，貢獻更多中國智慧，提供更多有利於世界和平與發展的公共產品，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。