故宮院長備詢強硬回應　藍委葉元之怒飆

藍委葉元之。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨新科“立委”葉元之今天質詢台北故宮博物院院長蕭宗煌，提到大陸淘寶網可以買到台北故宮典藏品圖檔，台北故宮從去年六月至今拿不出作為，質疑蕭對於故宮國寶、名譽的捍衛沒有決心，引來蕭的強硬回應，連質詢時間結束，他仍不願離開備詢台逕自發言希望解釋。



原本已走下質詢台的葉元之現狀氣得怒飆，要講大家來講，現在的民進黨行政官員是怎麼回事，連故宮院長都要找“立委”吵架嗎？最終在教育文化委員會召委、藍委柯志恩起身，並要求蕭要尊重委員會的質詢規則，才結束現場口角，蕭宗煌也對葉元之鞠躬致歉。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請故宮院長蕭宗煌進行業務報告並備質詢。



葉元之質詢時提到，故宮系統去年被媒體報導，6月遭駭客入侵外流數千張典藏品圖檔，並上架於大陸淘寶等網站販售，當時“行政院長”陳建仁表示，知道這件事情，已沒有圖檔外流的情形。



葉元之說，但他的助理昨天上淘寶網站搜尋，還是能買到相關台北故宮的典藏品圖檔，且對方還強調是台北故宮真品，要蕭宗煌回應如何處理或捍衛台北故宮的版權？



蕭宗煌強調，故宮從沒有被駭，基本上來講，這是一個烏龍事件，並沒有圖檔外流的情況，現在流傳的都是公開的40萬張600萬畫素圖檔，不是那麼難取得，如果很難取得，淘寶上面也不會賣這麼便宜。



葉元之則質疑蕭宗煌現在的說法是在改口，對於陳建仁之前說知道此事的說法完全不同， 但現在淘寶上就是買得到故宮高清圖檔，這已影響故宮聲譽，請蕭做出捍衛故宮聲譽的行動。