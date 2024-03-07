基隆鬧藍綠罷免大戰　議長童子瑋：沒意義

基隆市議長童子瑋接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠政治攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議長童子瑋都有人發動罷免的激烈狀況。童子瑋7日向中評社表示，故意升高到藍綠對決沒有意義，沒正當性去做政治鬥爭，民意不會認同。



NET在基隆東岸商場產權爭議未歇，臉書社團出現罷免謝國樑聲浪，國民黨基隆市黨部主委吳國勝認為是民進黨基隆市議員助攻操作，因此提出發動罷免反制童子瑋、民進黨議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5人。民進黨基隆市議會黨團則指控謝國樑有動員家族企業第二信用合作社連署罷免議長；謝國樑、吳國勝則否認，吳國勝強調自己是反制的總指揮。



由於議長童子瑋是賴清德的姪子，更讓此罷免案受到矚目。



基隆市議會今日上午赴基隆城際轉運站進行視察，與會的有童子瑋、親民黨副議長楊秀玉、國民黨議員宋瑋莉、曾紀嚴、郭美秀、民進黨議員鄭文婷、陳宜、施偉政、張顥瀚、曾怡芳、張之豪、洪森永、陳軍佐、無黨籍議員張芳麗、張耿輝、呂美玲、基隆市府秘書長方定安、交通處長王圳宏等。



對於被點名罷免，童子瑋會後接受中評社訪問表示，罷免是民主機制的最後手段，若沒社會正當性或理由，只為政治鬥爭，社會民意都無法認同，他對吳國勝的態度與想法不予置評，大家不關心政治口水，若故意提升到藍綠對決並無意義，年輕人與民眾關心的是市政、轉運站，若有關心，民眾對市政的滿意度會好一點。



賴清德是否有關心？童子瑋說，賴非常關心基隆發展與招商，與他有持續密切聯絡，基隆市是賴的故鄉之一，基隆市府不該錯過“中央”與地方合作的好機會，難得有大基隆子弟當“總統”，別浪費時間。大家應多關心市政，“中央”絕對有充足資源給予基隆。另外不論是在蔡英文任內，或未來的賴“總統”，都很關心基隆，錯過不再有，市府應提出完整願景計劃，別透過政治紛爭、影響並浪費基隆。



從NET爭議，民進黨指謝國樑有圖利之嫌，謝國樑則反擊民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌花新台幣7.3億元興建城際轉運站，每年固定權利金僅50萬元到200萬元，才是圖利之嫌，更稱林邪惡貪婪？童子瑋說，太多政治口水無助於基隆，只會造成市民不滿，應關心轉運站啟用。



罷免議題是否影響未來府會和諧？童子瑋說，府會關係需要溝通，他在議長任內，一定讓議事順利且中立，這是議長的高度，讓所有民代有公平、公正、公開、公允發言，議員、官員都很清楚他的理念，政治不要操作那麼複雜，單純點才能讓基隆更好。