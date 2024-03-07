邱國正認同趙春山看法　兩岸若起戰端不意外

台防長邱國正答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正今天回應中國國民黨“立委”羅智強質詢時，也認同淡江大學榮譽教授趙春山的說法。邱說，趙教授是按照常理來推，就算再克制，萬一擦槍走火，誰都不敢保證。就像海巡執法就碰到，就會提升危機，這種事情發生若起了戰端，並不意外，我們不樂見，會努力防備。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”邱國正進行業務報告。



羅智強質詢問到，大家擔心兩岸敵意升溫，你說兩岸敵意螺旋上升？邱國正表示，因為他多年看到這個狀況，“以前沒有現在都發生，以前沒有不承認‘中線’，現在不承認，講出來不就是危機升高嗎？”



羅智強追問過去沒做現在做了，具體有哪些？邱國正說，包括海航、空中、兵力頻次、距離或是以前沒有從北端、南端等進來，現在大陸藉著軍事動作表達對政治不滿。



羅智強詢問，目前政府哪些作法可以降低敵意螺旋？邱國正也說，軍事是政治延長，“問到我，我提出意見，他們（指蔡政府）也很清楚不宜貿然引起戰端”。



羅智強詢問，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山日前說“大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝”。邱國正回應，趙教授他也敬佩，他接觸過，是按照常理來推，再克制萬一擦槍走火，誰都不敢保證。就像海巡執法就碰到，就會提升危機，這種事情發生若起了戰端，並不意外，我們不樂見，會努力防備。