基隆藍綠火拚　藍轟林右昌留爛攤謝國樑收拾

基隆市議會考察城際轉運站。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月7日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，成為藍綠攻防，中國國民黨基隆市長謝國樑點名民進黨前市長、“內政部長”林右昌的城際轉運站案，才是有圖利之嫌。基隆市議會7日考察城際轉運站，國民黨議員批這是林右昌任內未解決的爛攤子，是謝國樑幫忙收拾；民進黨議員則認為謝別轉移焦點，相關規劃與啟用應是現任市長謝國樑之責。



基隆市議會今日上午赴基隆城際轉運站進行考察，與會的有民進黨基隆市議長童子瑋、親民黨副議長楊秀玉、國民黨議員宋瑋莉、曾紀嚴、郭美秀、民進黨議員鄭文婷、陳宜、施偉政、張顥瀚、曾怡芳、張之豪、洪森永、陳軍佐、無黨籍議員張芳麗、張耿輝、呂美玲、基隆市府秘書長方定安、交通處長王圳宏等。



王圳宏首先進行城際轉運站相關報告，議員們關心交通動線與車班相關次序。



藍營鄭愷凌表示，她認為交通動線有點問題，客運進站空間有些狹窄，足不足夠、能否順利進出？這原本就是林右昌前市府時期該處理好，卻沒弄好這些交通動線，事後要再修正會更麻煩，如今讓謝國樑來收爛攤子。



呂美玲則說，城際轉運站內地面水平沒有很平，如波浪般，是否有公共安全疑慮？這應是前朝林右昌時期該處理好，也沒做好，現在由謝國樑擦屁股、收爛攤子，很誇張，民進黨別雙標。

